Минск, , 10:46 — REGNUM

Граждане РФ, задержанные в Минске после салюта по случаю Дня независимости Белоруссии, в ходе которого пострадали по меньшей мере десять человек и погибла женщина, удовлетворены условиями содержания в следственном изоляторе. Каких-либо жалоб по этому поводу у мужчин нет. Об этом заявили в посольстве России и Белоруссии.

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Уточняется, что консульские сотрудники посольства посетили задержанных россиян, которые содержатся в СИЗО №1 Минска, накануне, 8 июля, сообщает Sputnik. Соответствующее разрешение было получено от Следственного комитета.

По информации дипломатов, состояние здоровья обоих граждан РФ удовлетворительное. В данный момент продолжается работа с адвокатами, а также поддерживается связь с родственниками задержанных.

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Как сообщало ИА REGNUM, 3 июля в центре Минска во время проведения праздничного салюта по случаю Дня независимости произошли четыре взрыва фейерверочных изделий. По данным следственного комитета Белоруссии, в результате разрушены салютные установки, разлётом осколков причинены телесные повреждения не менее чем десяти гражданам, одна женщина погибла.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 463 («Нарушение правил обращения с веществами и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих») УК Белоруссии. В качестве основной версии ЧП следователи рассматривают нарушение правил обращения с пиротехническими изделиями.

Известно, что салютные установки были закуплены в Сергиевом Посаде у фирмы ОАО «Пиро-Росс». По подозрению в совершении преступления были задержаны два представителя этой компании.