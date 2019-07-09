Малгобек, Ингушетия, , 10:45 — REGNUM

В Ингушетии завершено расследование по уголовному делу, фигурантом которого является бывший глава администрации города Малгобека. Его обвиняют в превышении должностных полномочий и совершении неправомерных действий при банкротстве, сообщили ИА REGNUM 9 июля в пресс-службе Следственного комитета по республике.

Как установило следствие, экс-градоначальник погасил долги предприятия «Малгобек-Водоканал» перед МРСК Северного Кавказа на сумму 34 млн рублей. Чиновник при этом был хорошо осведомлен о том, что водоканал является убыточным предприятием и не способен оплачивать электроэнергию, поставляемую для нужд предприятия по договору энергоснабжения, а город в свою очередь не уполномочен оплачивать долги предприятия.

Еще одним эпизодом уголовного дела, по которому обвиняемым проходит бывший глава Малгобека, стало неправомерное решение о передаче имущества муниципального унитарного предприятия ЖКХ другому предприятию. При этом взыскать задолженность по налоговым платежам на сумму более 30 млн рублей стало невозможным.

В настоящее время уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.

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Напомним, после возбуждения уголовных дел в отношении мэра города Малгобека экс-глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров в ноябре 2018 года отправил его в отставку.