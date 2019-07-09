Сеул, , 12:47 — REGNUM

По итогам 2018 года количество студентов, сдающих тест на знание корейского языка, впервые превысило 300 тысяч человек. Об этом сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap со ссылкой на министерство образования.

Речь идёт об экзамене TOPIK, с помощью которого можно подтвердить уровень своего владения корейским языком. В 2018 году его сдали 329 тысяч человек из 76 стран. Этот показатель на 13% выше, чем в 2017 году, и в 120 раз выше, чем в 1997 году, когда TOPIK был проведён впервые. В 2022 году планируется усложнить экзамен, добавив в него говорение. Сейчас он состоит из трёх блоков — чтения, письма и аудирования.

По данным организаторов, 43,6% человек сдавали экзамен, чтобы учиться в Южной Корее, 24,5% — для оценки своих знаний, 13,3% — чтобы устроиться на работу. Эксперты связывают рост популярности корейского языка с интенсивным распространением культуры по всему миру, в частности — дорам и k-pop. Это привлекает внимание не только к языку, но и к стране в целом; как следствие, растёт число сдающих экзамен.