Москва, , 10:28 — REGNUM

Большинство жителей России (78%) поддерживают продление программы материнского капитала, которая рассчитана до 2021 года (84% — среди молодых людей 25−34 лет). Такие данные представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Ограничили бы действие программы маткапитала только для малообеспеченных семей 21% опрошенных.

46% предлагают расширить список целевых трат маткапитала и дополнить его правом потратить средства на лечение матери и ребенка.

Хотели бы использовать деньги на капитальный ремонт жилья 17% респондентов, желают получить часть суммы наличными 12%.

Опрос проведен 27 июня 2019 года. В опросе приняли участие 1600 граждан РФ старше 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью. Максимальный размер ошибки не превышает 2,5%.

Читайте также: Жители России признают эффективность материнского капитала

Как сообщало ИА REGNUM, граждане РФ признают эффективность маткапитала. По мнению 64% опрошенных, данная мера стимулирует семьи заводить второго и последующего ребенка.

На эту тему: Минтруд опроверг уменьшение расходов на материнский капитал