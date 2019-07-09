Орск, Оренбургская область, , 10:27 — REGNUM

В городе Орске Оренбургской области зафиксировано 12 случаев поджога заглубленных контейнеров для мусора. Причем некоторые баки после восстановления вновь подвергаются вредительству, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе горадминистрации.

В результате действий злоумышленников мешки для сбора мусора либо полностью сожжены, либо повреждены частично, испорчены крышки контейнеров, украдены металлические крепления. Мэрия обратилась с заявлением в полицию. Правоохранительные органы ведут работу по установлению виновных в порче имущества.

Добавим, стоимость одного мусорного контейнера составляет примерно 63 тыс. рублей, установка и демонтаж бака оценивается в 30 тыс. рублей.

Тема вандализма стала ключевым вопросом 8 июля на совещании, где присутствовали чиновники, правоохранители и представители регоператора (ООО «Природа»). Врио главы города Василий Козупица поставил задачу разобраться в причинах участившихся фактов поджогов.

«Необходимо выяснить, мы имеем дело с преднамеренным поджогом или простым хулиганством, но в любом случае виновные должны понести наказание», — сказал он.

В настоящее время решается вопрос с организацией патрулирования дворовых территорий, на которых установлены заглубленные контейнеры.

Не исключено, что порча мусорных контейнеров — это форма протеста против мусорной реформы, которая началась с января 2019 года.

Стоит отметить, первые заглубленные контейнеры в Орске появились в июне 2019 года. За месяц регоператор установил 110 баков нового типа. ООО «Природа» планирует установить в Орске 196 контейнерных площадок, оборудованных для сбора твердых бытовых отходов, крупногабаритного мусора и пластика. Для обустройства контейнерных площадок, отвечающих современным требованиям, Орску выделено из областного бюджета 56 млн рублей.