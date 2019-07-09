Копенгаген, , 12:03 — REGNUM

Почти 27 миллионов туристов посетило Данию в 2018 году, что стало абсолютным рекордном за все время развития индустрии. В число самых популярным туристических мест Дании вошел легендарный парк развлечений «Тиволи», расположенный в центре Копенгагена. Также, в топ-10 мест вошли парки «Дюрехавсбаккен» и «Леголенд» — об этом пишет датская газета «Finans» («Финансы») со ссылкой на первоисточник — организацию «VisitDenmark».

Представитель компании по делам маркетинга Йенне Грёнкьер Хенриксен заявила, что аттракционы и парки развлечений — важная составляющая туристической отрасли Дании, и именно благодаря ним удается продлить туристический сезон.