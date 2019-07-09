Санкт-Петербург, , 10:25 — REGNUM

Крупнейшую партию фальсифицированного алкоголя обнаружили сотрудники экономической полиции Главка МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти в одном из ангаров в поселке Металлстрой Колпинского района Санкт-Петербурга. Изъято 168 тонн алкогольной продукции и около 15 тонн спирта.

Как сообщила 9 июля официальный представитель МВД России Ирина Волк, контрафактный алкоголь был уже подготовлен к незаконному сбыту, бутылки были оклеены поддельными специальными акцизными марками.

Там же, в складских помещениях, находились две производственные линии по розливу фальсификата, тара и этикетки.

Возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 171.1 УК РФ — «Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки, в особо крупном размере». За это преступление может быть назначено наказание до шести лет лишения свободы.

«Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств противоправной деятельности», — сообщила Ирина Волк.

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