Иерусалим, , 11:19 — REGNUM

8 июля на границе Израиля с сектором Газа был обнаружен очередной тоннель радикального движения ХАМАС. По сообщениям израильского информационного агентства Mako, тоннель обнаружили гражданские силы в ходе строительства подземного пограничного барьера.

Строители подземного ограждения сразу же сообщили об открытии силам Армии Обороны Израиля (ЦАХАЛ). Военные предварительно осмотрели тоннель и пришли к выводу, что он используется движением ХАМАС. Подземных ход был оцеплен в связи с опасениями о проникновении через него гражданских лиц из сектора Газа.

В настоящее время израильские военные исследуют тоннель, чтобы выяснить его глубину и протяженность по территории Израиля.