Джакарта, , 10:43 — REGNUM

Министр морского и рыбного хозяйства Индонезии Суси Пуджиастути «бросила вызов» основателю Facebook Марку Цукербергу, предложив состязание по гребле, сообщает Sindonews.

Всё началось с того, что Марк Цукерберг опубликовал фотографию в своем аккаунте в Instagram, где он плавает с веслом на озере Тахо. Суси Пуджиастути прокомментировала это фото, предложив Марку Цукербергу состязание по гребле, где призом станет 10% акций Facebook.

«Мне также нравится гребля. Я хочу бросить вызов и выиграть 10% акций Facebook», — написала Суси Пуджиастути в комментарии на странице инстаграм-аккаунта Марка Цукерберга.

Министр также добавила, что в случае проведения состязания и победы, она продаст акции Facebook, чтобы купить большие патрульных катеров для защиты индонезийских вод от незаконного рыболовного промысла.

Издание отмечает, что этот комментарий вызвал огромную реакцию со стороны индонезийского интернет-сообщества. Пользователи стали просить Марка Цукерберга принять вызов.

Сам же основатель Facebook пока не дал никакого ответа или комментария на предложение индонезийского министра.