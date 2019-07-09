Каир, , 10:02 — REGNUM

Самолет, построенный южноафриканскими подростками, успешно приземлился в Египте через шесть недель после вылета из Кейптауна, передает ВВС Africa.

Четырехместный самолет Sling 4 был собран группой из 20 студентов из самых разных слоев южноафриканского общества. В ходе маршрута длиной 12 000 километров экипаж приземлялся в Намибии, Малави, Эфиопии, на Занзибаре, в Танзании и Уганде.

Пилот Меган Вернер, основатель проекта U-Dream Global, сказала, что она взволнована этим достижением. «Для меня большая честь — изменить мир в тех местах континента, где мы остановились», — заявила 17-летняя девушка.

«Цель этой инициативы — показать Африке, что все возможно, если поставить цель», — добавила она.

Еще один самолет Sling 4, которым управляли профессиональные пилоты, сопровождал летчиков-подростков, основной целью которых было провести мотивационные беседы с подростками из стран, где совершались остановки.

Подростки построили самолет за три недели из комплекта деталей, изготовленного в Южной Африке на самолетостроительном заводе. Строительство включало сборку тысяч мелких деталей.

У впечатляющего полета были свои проблемы, сказала Меган. В столице Эфиопии Аддис-Абебе экипаж не смог получить топливо.

«Когда мы в конечном итоге получили его, из самолета поддержки начало течь топливо, поэтому они не могли летать с нами, и только два человека — Дриан ван ден Хивер, пилот безопасности и я продолжили», — сказала Меган.

«Мы были обеспокоены полетами через Судан из-за политических беспорядков в этой стране», — рассказала она.

«Дриан ван ден Хивер и я летали одни в течение 10 часов без самолета поддержки, два подростка совсем без поддержки», — сказала Меган.

На последнем этапе, от Аддис-Абебы до Каира через Асуан, пилотам пришлось «пройти проверку на прочность», сообщает издание.

Два пилота столкнулись с проблемой с одной из своих бортовых систем в течение часа в воздушном пространстве Египта. Поэтому они решили, что будет лучше приземлиться в ближайшем внутреннем аэропорту Каира, а не в международном аэропорту, как планировалось изначально.

«Это создало небольшой хаос, но это было необходимо в интересах безопасности», — сказал Дес Вернер.

«В конце концов, это было просто потерей связи, с которой они справились, однако им потребовалось время, чтобы заполнить отчет», — добавил он.

«Когда мы приземлились в Египте, власти хотели нас арестовать, взять наши паспорта и лицензии, но, к счастью, примерно через четыре часа все было улажено, и мы получили еще немного топлива и отправили в Асуан. Затем мы вылетели из Асуана в Каир, и это действительно потрясающее чувство — приземлиться здесь», — сказала Меган.

Читайте ранее в этом сюжете: Подростки из ЮАР на самодельном самолете направляются из Кейптауна в Каир