Пермь, , 09:53 — REGNUM

В Пермском крае осужден бывший глава Усть-Качкинского сельского поселения. Он признан виновным в присвоении вверенного ему имущества с использованием служебного положения, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевой прокуратуре.

Установлено, что, занимая пост главы муниципального образования, мужчина в 2014 и 2015 годах сам себя поощрил за счет местной казны. Он издал распоряжения о выделении денежных средств из бюджета на премии в общей сложности на 45,5 тыс. рублей.

Экс-чиновник приговорен к трем годам лишения права заниматься деятельностью связанной с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в государственных и муниципальных учреждениях, а так же в органах местного самоуправления.