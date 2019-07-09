Нур-Султан, , 09:54 — REGNUM

Власти Алма-Аты переименовали улицу Садовую в Ауэзовском районе города в честь поэта Мустая Карима из Башкирии, сообщает 9 июля агентство «КазТАГ».

В торжественной церемонии принял участие внук известного поэта Тимербулат Каримов, который напомнил, что в 2019 году отмечается столетие писателя. «Мустай Карим любил Казахстан, любил приезжать в Алма-Ату, где жили многие его друзья, замечательные писатели и поэты», — подчеркнул Тимербулат Каримов.

В мероприятии также принял участие аким (мэр) Алма-Аты Бактыжа Сагинтаев. Он считает, что переименование улицы придаст импульс развитию отношений между Казахстаном и Башкирией. Мэр добавил, что творчество поэта необходимо популяризировать и переводит на казахский язык.

Мустай Крим — башкирский советский поэт, писатель и драматург. Он родился 20 октября 1919 года в Кляшево Башкирской АССР. Свой творческий путь поэта начал в середине 30-х годов. В 1938 году вышла первая книга Карима «Отряд тронулся». Писатель умер 21 сентября 2005 года в Уфе.