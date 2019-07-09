Москва, , 14:43 — REGNUM

Госдума в третьем чтении приняла закон, освобождающий инвалидов от обязанности подтверждать статус при получении госуслуг, передает корреспондент ИА REGNUM9 июля.

Прописывается, что принятие органами государственной власти, органами МСУ, иными органами и организациями, предоставляющими государственные или муниципальные услуги, решений о предоставлении инвалидам мер социальной поддержки, об оказании им государственных или муниципальных услуг, о реализации иных прав инвалидов, предусмотренных законодательством Российской Федерации, осуществляется на основании сведений об инвалидности, содержащихся в федеральном реестре инвалидов. В случае отсутствия соответствующих сведений в федеральном реестре инвалидов — на основании представленных заявителем документов.

Закон касается более 11 млн граждан с ограниченными возможностями, отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

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