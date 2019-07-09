Дхарамсала, , 09:49 — REGNUM

Духовный лидер последователей тибетского буддизма Далай-лама XIV на первой международной конференции «Образование человека в третьем тысячелетии», которая накануне, 8 июля, состоялась в его резиденции в Дхарамсале, рассказал, как относится к президенту США Дональду Трампу.

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Далай-лма отметил, что последнее время он критически настроен к американскому лидеру.

«Мне не понравилось его высказывание о том, что Америка — на первом месте», — пояснил духовный лидер Тибета.

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По его словам, такая страна, как Соединённые Штаты, не должна думать только о себе.

«Это узкое мышление», — приводит РИА Новости слова Далай-ламы.

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Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Центральной тибетской администрации, конференция, организованная фондом Save Tibet Foundation, тибетским культурно-информационным центром и библиотекой тибетских трудов и архивов, призвана выявить и четко сформулировать основные аспекты наиболее сложных проблем современности и определить направления, которые необходимо развивать дальше в ходе второго этапа проекта.

Участие в конференции приняли делегаты из десяти стран — Австралии, Бангладеш, Бразилии, Великобритании, Германии, Индии, Мексики, России, США и Финляндии.