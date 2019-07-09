Москва, , 09:43 — REGNUM

Правообладатели предложили Роскомнадзору включить в законодательство норму, согласно которой из поисковой выдачи будут удаляться не отдельные страницы, а пиратские сайты целиком. Об этом 9 июля сообщили «Ведомости».

По их мнению, если ресурс на постоянной основе занимается распространением нелегального контента, то к нему должны применяться подобные меры. Причем, согласно замыслу медиакомпаний они должны применяться в досудебном порядке. Отмечается, что новый законопроект может быть подготовлен к сентябрю 2019 года. Стоит отметить, что эксперты Роскомнадзора считают — существование подобной нормы может привести к злоупотреблениям.

Читайте также: Рынок поддельных люксовых товаров превысил легальный на 13%

Ранее ИА REGNUM сообщило, что IT-гиганта Google оштрафуют после проверки Роскомнадзора. Ведомство составило в отношении компании протокол об административном правонарушении за выборочную фильтрацию контента, доступ к которому должен быть заблокирован в российском сегменте сети.

Читайте ранее в этом сюжете: Google оштрафуют после проверки Роскомнадзора