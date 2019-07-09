Нальчик, , 09:40 — REGNUM

Жительницу Прохладненского района Кабардино-Балкарии обвиняют в гибели ее двухлетнего ребенка. Женщина оставила его без присмотра и ребенок утонул, сообщили ИА REGNUM 8 июля в пресс-службе Следственного комитета по региону.

Инцидент произошел 1 мая 2019 года в станице Приближной. Мать ушла по делам к соседям, в то время как ребенок остался спать дома. Проснувшись в отстутсвие взрослых, малыш вышел во двор и упал в ванную, в которой была набрана вода для бытовых нужд. Самостоятельно выбраться из нее он не смог и утонул.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Причинение смерти по неосторожности». Ответчицей по нему в суде выступит мать малолетнего.

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Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2018 года в Подмосковье произошел такой же трагический инцидент. Женщина решила искупать шестимесячную дочь, налила воду в ванную и посадила ребенка на стульчик для купания. Отлучившись ненадолго, она застала девочку лежащей в воде вниз лицом. Прибывшие на место происшествия медики констатировали смерть ребенка.