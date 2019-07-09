Москва, 9 июля 2019, 09:45 — REGNUM
Новая башня в «Москва-Сити», которая обещает стать самым высотным жилым сооружением в Европе, автоматически унаследует все проблемы территории Сити. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказал архитектор Андрей Елбаев.
Все эти проблемы усугубляются тем, что башня станет не очередным офисным зданием, а жилым домом. Однако, по мнению архитектора, тут недостатки могут быть нивелированы, поскольку покупать квартиры в этом доме будут не совсем простые люди.
«У резидентов этого здания будет особенный образ жизни, разительно отличающийся от образа жизни в жилых районах. В этом смысле это уникальный дом», — отметил он, добавив, что многоэтажка в жилом районе, это не тоже самое, что многоэтажный жилой дом в бизнес-районе.
«Думаю покупать квартиры в таком доме будут ради статуса», — заключил архитектор.
Безопасность же в подобных высотках, по его словам, полностью зависит от технических решений, их реализации и дальнейшей эксплуатации дома.
«Оборачиваясь на опыт реализации высотных домов, можно найти массу работающих примеров, особенно в странах северной Америки и Азии. То есть технически сделать такое здание безопасным по современным меркам можно, дальше всё зависит от реализации и добросовестности контролирующих органов», — отметил Андрей Елбаев.
Как сообщало ИА REGNUM, в Москве начались подготовительные работы к строительству жилого небоскрёба на территории международного делового центра «Москва-Сити». По словам вице-мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марата Хуснуллина, дом станет самой высокой в Европе жилой башней. Общая высота сооружения составит 405 м, или 101 надземный этаж и 3 подземных.
По мнению эксперта по пожарной безопасности Ольги Леоновой, высотные дома опасны тем, что в случае возникновения пожара, спасение и эвакуация жильцов организуется по внутренним путям эвакуации. Причиной гибели людей в подобных зданиях практически всегда становится неправильная эксплуатация объекта.
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