Москва, , 09:45 — REGNUM

Новая башня в «Москва-Сити», которая обещает стать самым высотным жилым сооружением в Европе, автоматически унаследует все проблемы территории Сити. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказал архитектор Андрей Елбаев.

архитектор Андрей Елбаев «Самая главная из проблем — это плохая пешеходная связость и инфраструктура. Если мы посмотрим на небоскребы Нью-Йорка, то они располагаются в строгой квартальной сетке улиц, поэтому там очень хорошо распределяются пешеходные потоки. В Сити же планировка микрорайонная — внутри много тупиковых проходов, упирающихся в Афимолл, а по периметру транспортные магистрали. Система запутанных подземных коридоров, это не альтернатива нормальным улицам. При этом проходы сквозь Афимолл доступны только в часы работы торгового центра».

Все эти проблемы усугубляются тем, что башня станет не очередным офисным зданием, а жилым домом. Однако, по мнению архитектора, тут недостатки могут быть нивелированы, поскольку покупать квартиры в этом доме будут не совсем простые люди.

«У резидентов этого здания будет особенный образ жизни, разительно отличающийся от образа жизни в жилых районах. В этом смысле это уникальный дом», — отметил он, добавив, что многоэтажка в жилом районе, это не тоже самое, что многоэтажный жилой дом в бизнес-районе.

«Думаю покупать квартиры в таком доме будут ради статуса», — заключил архитектор.

Безопасность же в подобных высотках, по его словам, полностью зависит от технических решений, их реализации и дальнейшей эксплуатации дома.

«Оборачиваясь на опыт реализации высотных домов, можно найти массу работающих примеров, особенно в странах северной Америки и Азии. То есть технически сделать такое здание безопасным по современным меркам можно, дальше всё зависит от реализации и добросовестности контролирующих органов», — отметил Андрей Елбаев.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве начались подготовительные работы к строительству жилого небоскрёба на территории международного делового центра «Москва-Сити». По словам вице-мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марата Хуснуллина, дом станет самой высокой в Европе жилой башней. Общая высота сооружения составит 405 м, или 101 надземный этаж и 3 подземных.

По мнению эксперта по пожарной безопасности Ольги Леоновой, высотные дома опасны тем, что в случае возникновения пожара, спасение и эвакуация жильцов организуется по внутренним путям эвакуации. Причиной гибели людей в подобных зданиях практически всегда становится неправильная эксплуатация объекта.

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