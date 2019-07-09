Москва, , 09:22 — REGNUM

В России за период с начала 2019 года на 20% сократилось число жалоб, поданных туристами в Роспотребнадзор по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Как заявили в ведомстве 9 июля, всего за первую половину 2019 года в Роспотребнадзор поступило около 2 тысяч обращений туристов.

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Чаще всего граждане жаловались на неполное раскрытие информации о туристском продукте, навязывание дополнительных возмездных услуг, а также включение в договор условий, ущемляющих права потребителей.

«За первое полугодие 2019 в пользу туристов было подано около 200 исков, а также дано 202 заключения в суде по искам потребителей. В итоге это привело к взысканию в пользу потребителей 20 млн рублей (что на 15% больше, чем за аналогичный период 2018 года)», — говорится в сообщении ведомства.

В Роспотребнадзоре добавили, что за январь-июнь 2019 года было выявлено более 170 нарушений прав потребителей организациями туристской отрасли. Нарушители оштрафованы почти на 1 млн рублей. Это значительно меньше, чем в 2018 году. Тогда за полгода общая сумма штрафов составила 1,7 млн рублей.

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В ведомстве отметили, что в 2019 году ситуация на рынке туристических услуг относительно стабилизировалась по сравнению с 2018 годом, когда свою деятельность прекратили 17 туроператоров.

Как сообщало ИА REGNUM, одной из самых странных жалоб туристов, по версии британской газеты The Guardian, стало недовольство одного и путешествующих, взобравшихся на самую высокую гору Великобритании Бен-Невис. Мужчина посетовал, что гора оказалась «слишком высокая и крутая». Ещё один турист выразил мнение, что «песок в брошюре не был похож на песок на пляже».

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