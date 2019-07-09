Томбукту , Мали, , 09:29 — REGNUM

Прокурор Международного уголовного суда в понедельник, 8 июля, призвала коллегию судей подтвердить тот факт, что подозреваемый из Мали совершал военные преступления и преступления против человечества в Томбукту, передает VOA Africa.

Аль-Хасан Аг-Абдул Азиз Аг-Мохамед Аг-Махмуд подозревается в преступлениях, включая разрушение культурных памятников и проведение политики, которая привела к сексуальному порабощению женщин и девочек, предположительно совершенных, когда он фактически находился на посту начальника «исламской полиции» в Томбукту, осуществившей в 2012—2013 гг. захват города.

На слушании 8 июля прокурор Фату Бенсуда заявила, что подозреваемый должен понести ответственность за жестокое обращение с гражданским населением во время мятежа 2012−2013 годов в северной части Мали.

После того, как исламистская повстанческая группа взяла под свой контроль Томбукту, гражданские лица «подвергались постоянному страху и репрессиям», сообщила Бенсуда судьям.

«На самом деле все аспекты жизни были ограничены, а непослушание приводило к суровому наказанию», — добавила она.

Но адвокаты Аль-Хасана уверены, что он невиновен, и его дело должно быть прекращено.

Адвокат Мелинда Тейлор заявила, что обвинение провело расследование «с широко закрытыми глазами» и не предоставило материалов, которые могут потенциально оправдать Аль-Хасана. Судьи еще не определили дату принятия решения.

Аль-Хасан — второй подозреваемый из Мали, представший перед Международным уголовным судом. В 2017 году другой член этой же группировки Ахмад аль-Факи аль-Махди признал себя виновным в уничтожении культурного наследия и участии в разрушении мавзолеев Тимбукту. Он был приговорен к девяти годам тюрьмы.

Ожидается, что Аль-Махди выступит в качестве свидетеля против Аль-Хасана, если обвинения против него будут подтверждены.