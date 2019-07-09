Красноярск, , 09:18 — REGNUM

Школьник из Красноярска Арсений Ф. получил подарок от президента РФ Владимира Путина. Как сообщили ИА REGNUM в министерстве образования Красноярского края, 9 июля министр образования региона Светлана Маковская вручила мальчику щенка золотистого ретривера.

Ранее 12-летний Арсений написал президенту письмо, попросив подарить собаку.

«Подарите мне щенка золотистого ретривера, чтобы у меня был добрый друг. Я верю, чудеса сбываются. Спасибо», — говорится в письме мальчика.

Министр Маковская встретилась со школьником около центра, где мальчик проходит реабилитацию по специальной программе.

«Арсений, писем главе государства приходит очень много, но он выбрал именно твое. Ты попросил собаку, чтобы у тебя всегда рядом был верный друг, и он у тебя появился. Уверена, что вы подружитесь и будете проводить вместе много времени», — сказала министр мальчику.

В минобразования уточнили, что Арсений Ф. обучается по адаптированной программе (инклюзивное образование) в сопровождении тьютора в одной из красноярских школ.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в январе 2019 года президент РФ Владимир Путин подарил жительнице Красноярска Жанне Дорофеевой швейную машинку. Девушка является инвалидом второй группы, она проживает в Красноярском реабилитационном центре для лиц, страдающих психическими расстройствами. С просьбой о подарке к президенту обратилась преподаватель колледжа, в котором Жанна Дорофеева обучается швейному делу.

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