Нур-Султан, , 09:14 — REGNUM

Персональные данные сотен тысяч пациентов медицинских организаций Казахстана попали в открытый доступ, сообщает 9 июля издание Informburo со ссылкой на Центр анализа и расследований кибератак (ЦАРКА).

В открытый доступ попали данные медорганизаций, подключенных к медицинской информационной системе DamuMed. Уточняется, что доступ к персональным данным имели неавторизованные пользователи, что стало возможным из-за ошибки ресурса и не связано с вредоносным вмешательством.

Представители разработчика сайта — портал DamuMed уже принесли извинения за инцидент. В настоящее время ошибка в доступе к персональным данным устранена.

Напомним, 4 июля представители ЦАРКА сообщили, что в открытом доступе находились данные 11 млн граждан Казахстана. База данных находилась в общем доступе в интернете и была открыта для скачивания любым пользователем.

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