Вашингтон, , 09:05 — REGNUM

Дело против обвиняемого в домогательствах американского актёра Кевина Спейси может быть закрыто из-за недостаточного количества улик. Как сообщает издание USA Today, выдвинувший обвинения в адрес Спейси молодой человек отказался предоставить защите главную улику — сотовый телефон, на котором содержались сообщения, отправленные молодым человеком в 2016 году в момент предполагаемых домогательств.

Читайте также: Кевина Спейси вызвали в суд по обвинениям в домогательствах

Отмечается, что смартфон пропал несколько месяцев назад. Как утверждает защита обвиняемого, перед тем, как передать телефон полиции, мать юноши удалила с него часть содержимого, имеющего отношение к делу, что может считаться уничтожением улик.

Истец сначала заявлял, что ничего не удалял со своего смартфона, однако позднее воспользовался пятой поправкой к конституции США, дающей право гражданам не свидетельствовать против самих себя. На основании этого адвокат Спейси Алан Джексон потребовал закрыть дело.

Следующее заседание назначено на 31 июля.

Также по теме: Кевин Спейси хочет избежать личного участия в судебном процессе — СМИ

Как сообщало ИА REGNUM, в 2017 году актёр Энтони Рэпп обвинил Кевина Спейси в сексуальных домогательствах. Прокуратура отказалась заводить уголовное дело, сочтя доказательства неубедительными.

В конце сентября 2018 года против голливудского актёра было выдвинуто ещё одно обвинение в домогательствах. Артиста обвинил его массажист, который заявил о некоем инциденте с домогательством, произошедшем в октябре 2016 года. В декабре того же года состоялись досудебные слушания по этому делу.

Читайте ранее в этом сюжете: В Массачусетсе состоялись судебные слушания по делу Кевина Спейси