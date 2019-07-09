Оренбург, , 09:05 — REGNUM

На территории Оренбургской области с начала 2019 года произошел 1 021 пожар сухой растительности на общей площади 6435,6 га, а в четырех случаях огонь перешел на здания и сооружения. Кроме того, произошло124 лесных пожара на площади более 660 га, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ГУ МЧС по региону.

В результате природных пожаров огнем было уничтожено девять жилых домов, семь садовых домиков и 13 надворных построек, а также огонь повредил четыре жилых дома.

Напомним, 3 мая на окраине Орска произошёл крупный пожар. Его общая площадь составила около 13 тысяч квадратных метров. Из-за ЧП помощь медиков потребовалась двум мужчинам. По данным пожарных, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем при проведении сварочных работ в условиях засушливой и ветреной погоды. Девять жилых домов сгорели и три повреждены, пострадали 12 семей — это 38 человек, в том числе 14 несовершеннолетних, шесть пенсионеров, из них два инвалида.

Читайте также: В Оренбуржье пожарные назвали причину уничтожения восьми жилых домов

Еще один крупный пожар пришел на территорию области со стороны Казахстана в конце июня. В Новотроицке вводили режим ЧС с 29 июня по 5 июля. Площадь возгорания составила 1,5 тыс. га. Муниципалитет потратил на борьбу с огнем 875 тыс. рублей.

Основной причиной возникновения ландшафтных пожаров в оренбургском ГУ МЧС называют человеческий фактор, а именно нарушение населением установленных требований пожарной безопасности. Травяные палы очень быстро распространяются, особенно в ветреные дни. Горение стерни и сухой травы — процесс неуправляемый и остановить хорошо разгоревшейся пожар становится далеко непросто.

Напомним, что на территории Оренбургской области с 30 апреля 2019 года введен особый противопожарный режим, в период действия которого сжигать мусор и сухую растительность, разводить открытый огонь, а также проводить огневые и иные пожароопасные работы категорически запрещается.

Читайте также: В Оренбуржье 875 тыс. рублей ушло на тушение пожара со стороны Казахстана