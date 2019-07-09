Махачкала, , 09:05 — REGNUM

Двое жителей Дагестана задержаны при попытке побега из воспитательной колонии. В отношении них утверждено обвинительное заключение, дело передано в суд, сообщили ИА REGNUM 9 июля в пресс-службе прокураторы республики.

Установлено, что обвиняемые — один из Махачкалы, другой — из Кизилюртовского района — пытались совершить побег из следственного изолятора Кизилюртовской воспитательной колонии. Злоумышленников обнаружили и поймали сотрудники учреждения, когда те пытались преодолеть ограждения внутренней запретной зоны.

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Как сообщало ИА REGNUM, 2 июня 2019 года в Тюменской области из колонии-поселения сбежал заключённый, отбывавший наказание за кражу. На свободе беглец пробыл недолго, его поймали вечером 6 июня. Теперь мужчине, которому оставалось отбыть из срока лишь год, грозит новое наказание с его отбыванием в более строгом режиме.