Москва, , 08:52 — REGNUM

За первые две недели работы четырёх веранд здоровья в парках Москвы их посетили более 15 тыс. горожан, сообщается на портале.

Новые веранды здоровья в рамках программы «Здоровая Москва». открылись ещё в девяти парках. Теперь жители Москвы могут посетить 13 веранд здоровья.

На верандах на открытом воздухе можно бесплатно заняться фитнесом, научиться танцевать латиноамериканские и восточные танцы, послушать лекции, составить рацион правильного питания и др.

Отмечается, что спортинвентарь предоставляется бесплатно. Оставлять что-либо в залог или писать расписки не нужно.

Ранее в сюжете: В парках Москвы открылись веранды здоровья

Как сообщало ИА REGNUM, в павильонах «Здоровая Москва» продолжается бесплатная диспансеризация населения. Работают 46 павильонов. Уже проверили здоровье около 35 тыс. москвичей.

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