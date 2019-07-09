Мусома, Танзания, , 08:40 — REGNUM

Министр внутренних дел Танзании Канги Лугола официально отменил запрет на ночные пассажироперевозки, причиной введения которого была криминальная обстановка в стране, передает газета Mtanzania.

На заседании в деревне Намибу области Мара Лугола заявил, что междугородние автобусы могут ездить 24 часа в сутки.

По информации издания, Лугола запретил сотрудникам полиции препятствовать движению ночных междугородних автобусов. Он отметил, что полиция страны обладает достаточным авторитетом, чтобы расписание пассажироперевозок не нужно было составлять в соответствии с преступниками.

«Мы не можем составлять расписание перевозок, учитывая преступников, правительство при президентстве Джона Магуфули стабильно, полиция также стабильна, поэтому мое постановление следует должным образом принять во внимание, я также приказываю задержать всех до одного преступников, поймать как кур», — заявил Лугола.

«Статистика преступлений показывает, что полиция проделала большую работу по борьбе с преступниками, в частности с грабителями, я намерен постановить, что сейчас нет времени на жалость к преступникам, сейчас самое время решить вопрос с преступностью, чтобы люди жили мирно», — добавил он.

Лугола призвал начальника полиции Симона Сирро гарантировать беспрепятственное круглосуточное осуществление пассажироперевозок.

Напомним, что ранее в Танзании были запрещены междугородние пассажироперевозки в ночное время суток.