Хельсинки, , 08:24 — REGNUM

В сеть выложили первые 13 минут геймплея предстоящего мистического экшена от финской компании Remedy Entertainment. Ролик был опубликован на YouTube-канале портала IGN.

Видео показывает самое начало игры, когда главная героиня Джесси Фейденс, прототипом которой стала актриса Кортни Хоуп, заходит в небоскреб Федерального бюро контроля (Federal Bureau of Control, FBC), расположенный в Нью-Йорке.

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Напомним, ожидается, что релиз Control состоится 27 августа 2019 года на платформах PlayStation 4, Xbox One и ПК. Геймеры знают студию Remedy по таким играм, как Max Payne и Alan Wake.

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