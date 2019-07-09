Иерусалим, , 08:27 — REGNUM

В Израиле продолжаются акции протеста, вызванные убийством 19-летнего эфиопского еврея. Об этом 9 июля сообщает Anadolu Ajansi.

Массовые акции протеста прошли на площади Рабина в Тель-Авиве. Манифестанты подвергли критике власти страны за их «расизм». Протесты также состоялись и в других городах Израиля.

Как передавало ИА REGNUM, 30 июня в Израиле был застрелен 19-летний репатриант из Эфиопии. В совершении данного преступления подозревают сотрудника правоохранительных органов.

В настоящее время в стране проживает порядка 140 тыс. эфиопских евреев. До 1975 года их не принимали в еврейскую общину, пока главный раввинат страны не выпустил соответствующее решение.

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