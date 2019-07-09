Нью-Йорк, США, , 08:24 — REGNUM

Американскому миллиардеру Джеффри Эпштeйну предъявлены обвинения в преступлениях сексуального характера в отношении несовершеннолетних девушек и в торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации, пишет газета Kronen Zeitung.

8 июля прокуратура Нью-Йорка зачитала обвинительное заключение в суде. Согласно ему, обвиняемый создал нелегальную сеть сексуальных услуг в Нью-Йорке и Флориде в 2002—2005 годах. К работе в ней были привлечены несовершеннолетние, в том числе 14-летние девочки. Миллиардеру грозит до 45 лет лишения свободы. Эпштейн не признал себя виновным.

Джеффри Эпштейн был задержан 6 июля в аэропорту Тетерборо в штате Нью-Джерси. В ходе обыска у него были обнаружены фотографии обнаженных несовершеннолетних девушек.

В 2008 году Эпштейн признал себя виновным в поставке именитым клиентам несовершеннолетних проституток, пойдя на сделку со следствием. Тогда он отсидел в тюрьме 13 месяцев.

Как отмечают средства массовой информации, разбогатевший на инвестиционных сделках Эпштейн является другом президентов США Билла Клинтона и Дональда Трампа.