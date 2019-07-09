Вашингтон, , 08:08 — REGNUM

Социальная сеть Instagram позволит своим пользователям незаметно скрывать комментарии нежелательных пользователей. Об этом 8 июля в своем блоге сообщил глава компании Адам Моссери.

«Мы знаем, что издевательства — это проблема, с которой сталкиваются многие, особенно молодые люди», — написал Мосссери. Он добавил, что компания намерена «переосмыслить весь свой опыт» и со своей стороны решить проблему травли и «издевательств» в сети.

Таким образом, теперь в Instagram появится функция, благодаря которой одни пользователи смогут «ограничивать» других. В таком случае только они смогут видеть их комментарии под своими публикациями.

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Напомним, в мае 2019 года в Instagram появилась функция, позволяющая пользователям игнорировать публикации отдельных пользователей, при этом не отказываясь от подписки на них.

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