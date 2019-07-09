Триполи, , 08:09 — REGNUM

По мере обострения конфликта мигранты, расположенные в центрах пребывания в Ливии, требуют немедленной эвакуации, передает VOA Africa.

Беженцы

«Мы не притрагивались к еде. Нам нужно покинуть Ливию», — заявил молодой человек, содержащийся в ливийском центре для беженцев в Триполи, через пять дней после авианалета, в результате которого погибли более 50 человек и более 130 были ранены.

По словам мигранта, в воскресенье, 7 июля, шел третий день голодовки. Через социальные сети он прислал корреспонденту VOA фотографии, на которых люди держат плакаты с надписями: «Мы в могиле», «Спасите нас от следующей бомбы. Мы выжившие, но мы всё равно в опасности».

Другие беженцы также рассказали о протестах и прислали фотографии.

Напомним, что авиаудар по центру для беженцев был нанесен во вторник, 2 июля, после того как международные организации осудили войну в Ливии. Amnesty International утверждает, что центр для беженцев находится рядом со складом оружия, но власти Триполи говорят, что в этом районе нет стратегической военной цели.

Чиновники сообщили, что в момент авиаудара в центре содержались около 600 мигрантов. По их словам, часть центра была разрушена, и им приходится спать на улице.

Сотрудники ООН объявили, что начнет эвакуацию в выходные, но некоторые протестующие заявили, что переезд в другой центр для мигрантов только усилит опасность.

«Если они отвезут нас в другой центр заключения, мы не поедем», — сообщили протестующие.

«Мы хотим выбраться из этой страны, а не остаться здесь», — добавили они.

В надежде пересечь Средиземное море мигранты едут из стран Африки южнее Сахары, Ближнего Востока и Азии, прибывают в Ливию. Тысячи выживших в результате неудачных попыток проникнуть в Европу содержатся в Ливии, не желая возвращаться к войнам, насилию и ужасной нищете, из которой они бежали. Однако поскольку в Ливии произошла эскалация конфликта, некоторые эксперты говорят, что Ливия стала столь же опасна, как и страны, из которых они бежали.