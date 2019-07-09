Вашингтон, , 07:48 — REGNUM

Поисковая система Google по запросу о плохих писателях на английском языке стала выдавать вариант с сериалом «Игра престолов». Об этом 8 июля сообщил портал NME.

Кроме того, первой фотографией, которую стал Google выдавать по этому запросу, стал снимок, на котором запечатлены продюсеры сериала Дэвид Бениофф и Д.Б. Уайсс.

Издание отмечает: таким образом, кампания, запущенная одним из пользователей форума Reddit, прошла успешно. Стоит отметить: он предложил обитателям форума проголосовать за его публикацию, сделанную после того, как в эфир вышел четвертый эпизод финального сезона «Игры престолов». Сегодня за то, чтобы поднять эту публикацию в начало рейтинга, проголосовали уже более 47 тыс. человек.

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Напомним, в мае 2019 года фанаты «Игры престолов» опубликовали в сети петицию, в которой они потребовали переснять финальный сезон шоу, сценарий к которому был бы написан «компетентными писателями».

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