Березники, Пермский край, , 07:55 — REGNUM

В Березниках Пермского края спустя неделю после церемонии открытия нового ледового дворца начала протекать крыша здания. В интернете появилось видео, на котором запечатлены практически струи воды с потолка объекта.

Стоит отметить, ледовый дворец открыт в Березниках 29 июня 2019 года. За основу при строительстве объекта был взят быстровозводимый образец, как в Губахе и Александровске. Березниковский дворец строился на условиях государственно-частного партнерства.

Строительство Ледового дворца обошлось в 210 млн рублей, из них 105 млн рублей вложила компания «Уралкалий», остальное — средства краевого и городского бюджетов.

Ледовая коробка крытого катка имеет размеры 56 на 26 м и соответствует параметрам Международной федерации хоккея на льду. Общая площадь составляет 3152 кв. м. Трибуны вмещают 300 человек.

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