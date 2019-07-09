Москва, , 07:34 — REGNUM

Федеральная служба по труду и занятости (Роструд) разъяснила, когда работнику могут отказать в отпуске, сообщает 9 июля «Российская газета».

Диего Ривера. Детройт. Рабочий. 1932

Так, компания вправе отказать своему сотруднику в отпуске, если это может негативно повлиять на нормальный ход работы предприятия. В этом случае работодатель переносит отпуск на следующий год, но это можно сделать только с согласия сотрудника. В этом случае отпуск необходимо использовать не позднее 12 месяцев после окончания того рабочего года, за который он предоставляется.

Кроме того, работодатель вправе отозвать сотрудника из отпуска, тогда неиспользованная часть отдыха должна быть предоставлена по выбору работника в удобное для него время в течение текущего рабочего года, либо присоединена к отпуску за следующий год.

В Роструде уточнили, что не предоставлять ежегодный отпуск в течение двух лет подряд запрещено законом.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Роструде напомнили, что ежегодный оплачиваемый отпуск составляет 28 календарных дней. Однако есть некоторые категории работников, которым полагается удлинённый оплачиваемый отпуск — 56 календарных дней. Это работники образовательных учреждений и некоторые руководители. Кроме того, директора и воспитатели детских садов уходят в отпуск на 42 календарных дня.

Вместе с тем труд для тех работников, кто одновременно со своими выполняет обязанности ушедших в отпуск коллег, должен оплачиваться работодателем.

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