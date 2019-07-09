Москва, , 07:30 — REGNUM

В России в 2019—2020 гг. пройдёт Всероссийская диспансеризация взрослого населения. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Дмитрий Медведев, сообщается на сайте правительства РФ.

Осмотр у врача (cc) marcelohpsoares

В 2019 году профосмотры и диспансеризацию должны пройти 62 млн граждан РФ. Организовать диспансеризацию населения поручено органам исполнительной власти.

Социальным службам на приобретение автомобилей для доставки пожилых граждан из сёл в города для проведения диспансеризации выделено 2,2 млрд рублей.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2019 году в России вступили в силу новые правила диспансеризации и профилактических осмотров. Теперь граждане старше 40 лет могут проходить диспансеризацию ежегодно.

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