Чимкент, Казахстан, , 07:25 — REGNUM

Правительство Казахстана утвердило комплексный план развития Чимкента до 2023 года, в рамках которого планируется реализовать 89 мероприятий на сумму 1,2 трлн тенге ($3,12 млрд). Об этом 9 июля сообщает агентство «Казинформ».

9 июля в Нур-Султане на заседании правительства был рассмотрен проект комплексного плана развития Чимкента. Документ представил аким (мэр) Чимкента Габидулла Абдрахимов.

Отмечается, что на реализацию всех проектов планируется направить 1,2 трлн тенге ($3,12 млрд), в том числе 836 млрд тенге ($2,17 млрд) за счет частных инвестиций и 68 млрд тенге ($177 млн) — за счет государственно-частного партнерства (ГЧП). На заседании правительства уточнили, что годовой объем инвестиций планируется довести до 1 трлн тенге ($2,6 млрд).

Как сообщало ИА REGNUM, 6 мая председатель комитета по делам строительства и ЖКХ министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана Мархабат Жайымбетов заявил, что для решения проблем окраин в Алма-Ате, Нур-Султане и Чимкенте выделят 90 млрд тенге ($237 млн по курсу на 6 мая).

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