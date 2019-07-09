Брюссель, , 07:19 — REGNUM

Полицейская служба Европейского союза (ЕС) Европол провела крупнейшую антидопинговую операцию: обыски прошли в 33 странах, в общей сложности задержаны 234 человека, передает канал n-tv 9 июля.

Операции под руководством греческих и итальянских полицейских состоялись в 23 странах ЕС и десяти других, в том числе в Колумбии, Швейцарии и США. У 17 преступных организаций изъято 3,8 млн допинг-препаратов и поддельных медикаментов. В ЕС было открыто девять подпольных лабораторий по производству допинга, конфисковано около 24 тонн стероидного порошка.

По данным Европола, в последние 20 лет незаконная торговля анаболическими препаратами значительно увеличилась. Среди заказчиков запрещенных гормональных препаратов — фермеры и животноводы.