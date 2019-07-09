Екатеринбург, , 06:17 — REGNUM

Новый зоопарк в Екатеринбурге начнут строить не раньше 2025 года. Об этом на международной промышленной выставке ИННОПРОМ заявили представители администрации Октябрьского района во время презентации района.

Новый зоопарк ранее планировалось создать к 300-летию Екатеринбурга, к 2023 году. Однако пока этот срок сдвинут.

Зоопарк появится на окраине города, в районе кольцовского тракта. Ожидается, что его площадь будет в несколько раз больше, чем та, что есть сейчас.

Добавим, в Екатеринбурге зоопарк существует с 1930 года. Сейчас в нём находится около 1200 особей, более 300 видов животных. Зоопарк расположен в центре города и окружён в том числе и жилыми домами.