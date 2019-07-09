Нижний Новгород, , 05:34 — REGNUM

В Нижегородской области за май 2019 года относительно мая 2018 года наблюдалось существенное увеличение числа заболевших сальмонеллезными инфекциями — в два раза, бактериальной дизентерией (шигеллезом) — в 1,7 раза и на 20% гепатитом А. Нижегородстат обнародовал данные об эпидемиологической обстановке в регионе за май 2019 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Заболеваемость населения отдельными инфекциями в отчёте Нижегородстата приведена на основании данных Роспотребнадзора. В мае 2019 года было зафиксировано 843 случая острых кишечных инфекций, что на 3,1% больше, чем в мае 2018 года. Из них на сальмонеллезные инфекции приходилось 102 случая — рост в два раза относительно этого же месяца 2018 года. На бактериальную дизентерию (шигеллез) пришлось пять случаев — рост в 1,7 раза. За последний месяц весны было зафиксировано восемь случаев острых гепатитов, из которых на гепатит А пришлось шесть случаев — рост на 20%, а на гепатит В два случая — снижение на 50%.

За май 2019 года было зафиксировано 37 случаев коклюша, что в 7,4 раза больше, чем в мае 2018 года. Острые инфекции верхних дыхательных путей диагностировались 40 902 раза — 61,2% к итогам мая 2018 года.

Роспотребнадзор отмечал снижение заболеваемости сифилисом — всего семь случаев (41,2% к уровню этого же месяца прошлого года), гонококковой инфекцией — восемь случаев (80%). А впервые выявлен туберкулез был у 82 нижегородцев, что составляет 97,6% от итогов мая 2018 года.

Напомним, в начале июня 2019 года 26 человек были госпитализированы после свадебного банкета в загородном клубе Дзержинска. Позднее было установлено, что причиной отравления стал золотистый стафилококк, найденный у шести сотрудников пищеблока, а также в шеф-салате, что ели все участники торжества. Специалисты управления Роспотребнадзора также выявили многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологического режима.

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