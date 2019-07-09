Магадан, Магаданская область, , 05:20 — REGNUM

Власти Магадана ввели штраф за кормление птиц в городе, заявил глава муниципального бюджетного учреждения «Комбинат зеленого хозяйства» Алексей Гаврилов.

Кормление голубя

Он заявил, что соответствующее распоряжение дал мэр города, который поручил установить запрещающие таблички и штрафовать нарушителей.

«Мы не против голубей, просто их нужно кормить в определенных для этого местах, проблема в том, что от них много мусора — перья и помет, который мешает горожанам», — цитирует его ТАСС.

При этом, как отмечает Гаврилов, в городе нет специально отведенных мест для кормления птиц. Размер штрафа за кормление голубей составит от 2,5 до 5 тысяч рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2018 года власти столицы Таиланда Бангкока рассматривали возможность введения тюремного срока за кормление голубей в общественных местах. Соответствующие меры власти предложили ввести в целях борьбы с птичьим гриппом.

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