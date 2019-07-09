Биробиджан, , 04:28 — REGNUM

Жители Николаевского городского поселения в Еврейской области, не дождавшись реакции властей, самостоятельно заасфальтировали аварийный участок дороги, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Читайте также: Губернатор ЕАО теряет рейтинг из-за своей финансовой политики

Улицы Линейная и Комсомольская получили ямочный ремонт силами жителей Николаевского городского поселения Еврейской области, которые сами нашли асфальтную крошку, сами нашли грузовики для её перевозки, сами раскидали асфальтную крошку по ямам и утрамбовали её. В работе также приняли участие сотрудники Николаевской администрации, в том числе и глава поселения Игорь Марданов, который газовой горелкой «спекал» заплатки.

В социальных сетях пишут, что ситуация, на самом деле, ненормальная. Фактически, жители поселения взяли на себя функции государства — на фоне бюджетной «катастрофы» у них, по всей видимости, не было иного выхода, так как обязанность ремонтировать дороги, возложенная на администрацию поселения не подкреплена соответствующим финансированием. По мнению участников акции губернатор Еврейской автономии Александр Левинталь, игнорируя существование проблемы, загоняет её на уровень, на котором решить её будет уже невозможно.

Читайте также: Бюджет ЕАО в 2018 году недосчитался 800 млн рублей: спасают кредиты

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Еврейской области публично отчиталось об исполнении бюджета 2018 года. В 2018 году бюджет области недополучил более 800 млн руб, в итоге исполнение бюджета по доходам составило 88% к плановому показателю, что в абсолютных показателях составило 9,9 млрд руб.