Крупнейшую в британской истории компенсацию получила Хизер Миллс (экс-жена музыканта группы The Beatles Пола Маккартни) от News Group Newspapers за вторжение в её частную жизнь, передаёт BBC News.

Формулировка «крупнейшую в истории Британии» принадлежит самой Миллс, которая, однако, не назвала сумму выплаты. Известно, что речь идёт о публикациях 1999−2010 гг., печатавшихся в News of the World и в The Sun.

По словам Миллс, эти публикации плохо отразились на её репутации. Таких публикаций насчитывается более 140.