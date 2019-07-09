Саратов, , 03:25 — REGNUM

После вмешательства прокурора Саратовской области восьмилетнюю жительницу региона с редким заболеванием, которое входит в перечень, приводящих к сокращению продолжительности жизни или инвалидности, обеспечили лекарствами. Четыре месяца семья была вынуждена приобретать дорогостоящий медпрепарат на собственные средства. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.

Девочка включена в областной реестр граждан, которые обеспечиваются лекарствами централизованно за счёт бюджетных средств, и наблюдается в ГУЗ СО «Екатериновская РБ». Отказ предоставить именно требуемый препарат ответственные лица объяснили тем, что этого рекомендованного врачами лекарства нет в перечне тех, что отпускаются населению бесплатно, и оно не закупается на средства бюджетов. Семья, проживающая в Екатериновском районе области, несмотря на наличие у ребёнка жизнеопасного заболевания, не могла четыре месяца получить нужный препарат бесплатно, тратя существенные суммы из семейного бюджета.

Надзорная инстанция не согласилась с подобными доводами и отказом, усмотрев нарушение закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации». В суд был направлен иск, ответчиком по которому выступала больница и саратовский минздрав. Суд обязал обеспечить ребёнка лекарством, а также компенсировать ранее произведённые родителями затраты.

На сегодня решение суда исполнено.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Заволжском районе Ульяновска надзорное ведомство обнаружило нарушения прав инвалидов, которые не обеспечивались необходимыми лекарствами и медизделиями. В частности, 80-летний инвалид второй группы получил положенные ему по закону лекарства только после вмешательства прокурора.

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