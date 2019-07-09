Москва, , 02:59 — REGNUM

Участок Сокольнической линии метро между станциями «Университет» и «Коммунарка» закроют с 13 по 20 июля, сообщает пресс-служба Московского метрополитена.

Всего будет закрыто девять станций: «Проспект Вернадского», «Юго-Западная», «Тропарёво», «Румянцево», «Саларьево», «Филатов Луг», «Прокшино», «Ольховая» и «Коммунарка». То есть поезда в это время будут ездить по Сокольнической линии только на участке между станциями «Бульвар Рокоссовского» и «Университет».

Строительство будет временно прекращено из-за строительства юго-западного участка Большой кольцевой линии. Под «Проспектом Вернадского» планируется проложить левый перегонный тоннель, который пройдет по внутренней стороне подземного «кольца».

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