Уфа, , 22:55 — REGNUM

В Башкирии к 2024 году число граждан, состоящих на учёте в клиниках в связи с онкологическими заболеваниями, может увеличится до 89 741 человека. Такие данные представил региональный минздрав.

Так, по состоянию на конец 2017 года на учёте состояли 80 634 человека по заболеваниям онкологического профиля. Таким образом, предполагается, что рост составит около 11,3%.

В настоящее время в республике наиболее распространённым видом онкозаболеваний является рак молочной железы, показатель составляет 380,5 случаев на 100 тыс. населения, сообщает UfaTime. Вторым видом по степени распространения стали новообразования кожи — 195,8 случая на 100 тыс. населения, опухоли тела матки — 132,3 случая на 100 тыс. населения, предстательной железы — 122,2 случая на 100 тыс. населения, почек — 112,9 случая на 100 тыс. населения.

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Как сообщало ранее ИА REGNUM, согласно указу врио главы республики Радия Хабирова, с 1 июля медицинские работники в Башкирии будут получать единовременную выплату в размере 5 тыс. рублей за каждый впервые выявленный случай злокачественного новообразования на I и II стадиях.

Документ принят в целях обеспечения раннего выявления онкологических заболеваний и их своевременного лечения.