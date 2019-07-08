Екатеринбург, , 22:37 — REGNUM

В Екатеринбурге перед судом предстанет ещё один участник громкого дела о массовых беспорядках на улице Депутатской, которые произошли в начале сентября 2016 года. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе свердловской облпрокуратуры.

Под суд отдан житель Екатеринбурга 1992 года рождения. Ему вменяют участие в массовых беспорядках, которое сопровождалось насилием и применением оружия. Уголовное дело будет рассматривать Ленинский райсуд.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, беспорядки произошли 3 сентября 2016 года. Этому предшествовал произошедший 2 сентября словесный конфликт между двумя местными жителями. Один из них после перепалки решил отомстить. 3 сентября к дому на улице Депутатской подъехали более 20 молодых людей, вооружённых битой, травматическими и пневматическими пистолетами, а также металлическими трубами и ножами.

Нападавшим противостояли две мужчин, находившихся в доме. У них были кинжал, травматический пистолет и карабин. Также в доме находились маленькие дети. Один из оборонявшихся произвёл по нападавшим несколько выстрелов. Двое погибли, здоровью ещё двоих был причинён тяжкий вред.

Организатор налёта был осуждён в январе 2019 года. Суд назначил ему восемь с половиной лет в колонии строгого режима. Остальные участники получили от одного года условно до 10 лет колонии.

Отметим, трое нападавших перед судом так и не предстали. Двое из них были убиты при нападении, а один умер в СИЗО.

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