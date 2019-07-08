Москва, 8 июля 2019, 21:45 — REGNUM
В Русской православной церкви прокомментировали высказывание главы Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерея Дмитрия Смирнова в эфире радиостанции «Радонеж» о том, что мужчины якобы в основном умнее женщин.
Напомним, что протоиерей Смирнов, широко известный своими спорными провокационными высказываниями, в эфире радиостанции «Радонеж» заявил следующее:
Заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе от лица РПЦ поспешил откреститься от заявления Смирнова.
Он подчеркнул, что женщины и мужчины каждый по-своему вносят вклад в развитие общества. При этом Кипшидзе подчеркнул, что РПЦ выступает категорически против абсолютного уравнивания мужчин и женщин. К сожалению, в мире набирают силу тенденции, направленные на полное стирание разницы между мужчинами и женщинами. Но эти тенденции принесут лишь страдания и тем, и другим, подчеркнул Кипшидзе.