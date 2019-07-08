Петропавловск, Казахстан, , 21:45 — REGNUM

Силовой рекорд Гиннесса установил атлет из Казахстана Сергей Цырульников, прибив руками десять сковородок, передает 8 июля телеканал «Хабар 24».

Силач прибил гвоздями к 30-миллиметровой доске 10 сковородок. При выполнении трюка атлет пользовался только своими руками, и на выполнение всех действий у него ушло 1 минута 48 секунд.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 ноября 2018 года президент России Владимир Путин совместно с бывшим казахстанским лидером Нурсултаном Назарбаевым посетил выставку «Новые подходы и тенденции развития туризма России и Казахстана».

У одного из стендов Сергей Цырульников подарил российскому лидеру согнутый в узел гвоздь, который символизирует стальную дружбу между государствами.

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