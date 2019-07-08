Магнитогорск, Челябинская область, , 21:23 — REGNUM

В южноуральском Магнитогорске прекращено уголовное преследование бывшего главы Ленинского района Ивана Крылова. Об этом пишет издание Накануне.Ru.

Бывшему чиновнику придётся уплатить судебный штраф — 35 тыс. рублей, пояснили журналистам в суде.

Мужчину обвиняли в превышении должностных полномочий. По версии следствия, в 2015—2018 годах он требовал от бизнесменов переводить деньги на оплату проведения новогодних праздников. Эти средства были потрачены на дополнительное оснащение новогодних городков иллюминацией и элементами.

Кроме того, по данным следствия, он потребовал от одной из местных предпринимательниц отремонтировать её торговый павильон. При этом работы проводил родственник главы.

Иван Крылов признал свою вину и раскаялся. Суд учёл тот факт, что деньги направлялись на благоустройство в Магнитогорске. Кроме того, 30 тыс. рублей гражданин перевёл на благотворительный счёт.

Как ранее сообщали ИА REGNUM, Иван Крылов был задержан в начале марта. Изначально его подозревали в получении взятки и превышении полномочий.

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