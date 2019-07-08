Нур-Султан, , 21:34 — REGNUM

В городе Арыси Туркестанской области Казахстана отремонтировали 340 домов, получивших повреждения в результате взрывов боевых снарядов. Об этом 8 июля заявил аким (глава) города Мурат Кадырбек на брифинге о состоянии Арыси, сообщает агентство «Казинформ».

По его словам, в восстановительных работах в городе принимают участие 3 тыс. строителей. Представитель министерства обороны Казахстана Кайыргельды Хусаинов отметил, военнослужащие ведут поисковые работы в диаметре 20 км от города. По его словам, в 60 км от города планово уничтожаются не взорвавшиеся отдельные боеприпасы.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 апреля на военном складе боеприпасов в городе Арыси произошел пожар и взрыв снарядов. В результате происшествия повреждения получили 7200 жилых домов.

Читайте также: В результате взрывов снарядов в Арыси повреждены 7200 домов